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12 февраля сборная Беларуси выступила в трех видах олимпийской программы
Новый олимпийский день в Пекине сегодня мог порадовать болельщиков медалями в биатлоне и конькобежном спорте.Стреляющие лыжники вышли на спринтерскую дистанцию. В том числе и серебряный призер Игр Антон Смольский. Также на конькобежный овал в командной гонке вышла женская сборная, а мужчины боролись на короткой дистанции в 500 метров.
Алексей Мартиненок
продолжит.
В активе у Беларуси уже есть одно серебро, и, конечно, нам всем хочется большего. Старты, где мы вправе рассчитывать на успех, проходят регулярно, но олимпийская копилка больше не пополнялась. Погоду в стане сборной делает пока единственный успех Антона Смольского.
Настоящий олимпийский снег
А сегодня на Олимпиаде впервые пошел самый настоящий снег. Для этой местностибольшое событие. В прошлый раз здесь видели метель еще в конце января. Казалось бы, повод порадоваться, но только не для сервисменов. Искусственный снег, из которого сделаны все трассы, и снег натуральный - это большая разница. Так что, перед спринтерской гонкой биатлонистов пришлось менять уже накатанные формулы лыжной смазки. Это еще один метеоэлемент, который, несомненно, повлиял на итоговый результат.
Антон Смольский пришел к финишу десятым
Главные надежды в этой гонке мы связывали с Антоном Смольским. Серебряный призер Пекина отправился на дистанцию 24-м. Кстати, ровно такой же по счету накануне вышла на старт Динара Алимбекова. И как под копирку - один промах на втором огневом рубеже.
19-я скорость дня и десятое место в итоговом протоколе. В гонке преследования наш биатлонист отправится на дистанцию через одну минуту и 12 секунд после лидера.
Результаты мужского спринта в биатлоне
Никита Лобастов также квалифицировался в следующий вид программы. Максим Воробей и Дмитрий Лазовский финишировали в седьмом десятке.
Победителем спринта стал норвежец Йоханнес Бе. Его старший брат Тарьей Бе пришел к финишу третьим. А серебро завоевал француз Кентен Фийон Майе.
Белорусы выступили в соревнованиях по конькобежному спорту
Сегодня же прошли забеги 1/4 финала в конькобежном спорте в командной гонке у женщин. Марина Зуева, Евгения Воробьева и Екатерина Слоева уступили в своей паре соперницам из Канады, заняли восьмое место и не вышли в следующий раунд. 15 февраля девушки разыграют с польской командой седьмое место.
А на спринтерской дистанции в полкилометра у мужчин Игнат Головатюк допустил досадную ошибку, которая отбросила нашего спортсмена на 30 место. При выходе из виража на финишной прямой он задел носком конька лед и сбил свой темп.
Поддержка для команды
В любом случае и при любых результатах для спортсменов очень важна поддержка. А в условиях ковидных ограничений все стало намного сложнее. Олимпийская вещательная служба уже вторые Игры кряду организует для спортсменов уникальную возможность. Поделиться эмоциями с друзьями и родственниками прямо с места событий.
Яннис Экзархос, исполнительный директор Олимпийской вещательной службы:
Сборная по фристайлу готовится к главным стартам
Тем временем в горах продолжают отрабатывать свой арсенал прыжков белорусские фристайлисты. Уже завтра девушки выходят на старт соревнований. Квалификационные прыжки в воздушной акробатике начинаются в 2 часа дня по минскому времени.