12 медалей завоевали белорусы на старте Кубка губернатора Приморского края по гребле на байдарках и каноэ

В выездном списке нашей команды 25 человек. Это лидеры сборной, которые не раз поднимались на пьедестал почета на летних Играх или планетарных регатах. Выделим олимпийские дистанции. В заезде байдарки-одиночки на 500 метров равных не было Марине Литвинчук. В каноэ-одиночке на 1000 метров лучшим стал Иван Потапенко. Всего в состязаниях участвуют около 200 атлетов.