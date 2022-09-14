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12 медалей завоевали белорусы на старте Кубка губернатора Приморского края по гребле на байдарках и каноэ
В выездном списке нашей команды 25 человек. Это лидеры сборной, которые не раз поднимались на пьедестал почета на летних Играх или планетарных регатах. Выделим олимпийские дистанции. В заезде байдарки-одиночки на 500 метров равных не было Марине Литвинчук. В каноэ-одиночке на 1000 метров лучшим стал Иван Потапенко. Всего в состязаниях участвуют около 200 атлетов.
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