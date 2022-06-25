12-й тур чемпионата Беларуси по футболу в прямом эфире покажет "Беларусь 5"

Четырьмя матчами сегодня стартует 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Три встречи в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Насыщенный день для любителей игры номер один начинается на спортивном канале в 17 часов противостоянием "Слуцк" - "Витебск", далее - матч "Шахтер" - "Торпедо-БелАЗ" и в вечернем эфире - "Неман" - БАТЭ. Борисовчане в случае успеха смогут возглавить таблицу первенства.