12-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится 11 июня

Заключительные матчи перед международной паузой в белорусском футболе. Сегодня двумя играми завершится 12-й тур чемпионата страны. В битве аутсайдеров сойдутся "Энергетик-БГУ" и "Белшина", а в вечерней программе один из лидеров - "Торпедо-БелАЗ", нацеленный в текущем сезоне на медали, - сыграет на выезде с "Гомелем".