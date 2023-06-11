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12-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится 11 июня

Заключительные матчи перед международной паузой в белорусском футболе. Сегодня двумя играми завершится 12-й тур чемпионата страны. В битве аутсайдеров сойдутся "Энергетик-БГУ" и "Белшина", а в вечерней программе один из лидеров - "Торпедо-БелАЗ", нацеленный в текущем сезоне на медали, - сыграет на выезде с "Гомелем".

В турнирной таблице "автозаводцы" идут третьими и остаются единственной командой в чемпионате, которая все еще не знает поражений.

В 19:20 прямая трансляция встречи начнется на телеканале "Беларусь 5".

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