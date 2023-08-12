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Продолжается борьба за награды на II Играх стран СНГ
7 городовпримут соревнованияв восьми видах спорта.В Могилеве за награды продолжат борьбу каратисты (6 комплектов наград на кону),в Жлобине болельщиков ждут финалы в самбо (3 весовые категории у мужчин и4 у женщин).
В Витебске следим за таиландским боксом, где будут разыграны 14 комплектов медалей. А в Солигорске в соревнованиях по женской борьбе в 10 весовых категориях определят сильнейших. В Бресте будут разыграны заключительные 8 комплектов наград в плавании. В Гродно определятся лучшие команды в хоккее на траве как у мужчин, так и у женщин. А в столице следим за развязкой в волейбольных турнирах и соревнованиях по современному пятиборью. Там сегодня в программе смешанная эстафета. Вход на трибуны, напомним, свободный.
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