Продолжается борьба за награды на II Играх стран СНГ

В Витебске следим за таиландским боксом, где будут разыграны 14 комплектов медалей. А в Солигорске в соревнованиях по женской борьбе в 10 весовых категориях определят сильнейших. В Бресте будут разыграны заключительные 8 комплектов наград в плавании. В Гродно определятся лучшие команды в хоккее на траве как у мужчин, так и у женщин. А в столице следим за развязкой в волейбольных турнирах и соревнованиях по современному пятиборью. Там сегодня в программе смешанная эстафета. Вход на трибуны, напомним, свободный.