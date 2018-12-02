13-ая ракетка мира Арина Соболенко дала интервью "Главному эфиру"

Если Максим Мирный - это легендарное, но прошлое, то прямо сейчас мировой WTA-тур наблюдает за удивительным взлетом Арины Соболенко, которая на сегодня первая ракетка Беларуси. 20-летняя минчанка в этом сезоне совершила, казалось бы, невозможное. Наша спортсменка уже в элите мирового тенниса, и на эту минуту 13-ая в рейтинге. Но очевидно останавливаться не собирается.

Ее характер отмечают многие. И именно благодаря ему Арина в этом году переломила ход самых важных поединков, которые складывались не в ее пользу. Хотя в некоторых характер сыграл и злую шутку. Это правда, но нет сомнения, что сезон-2019 для женского белорусского тенниса будет очень интересным и начнется совсем скоро - в конце декабря.

На протяжении последних дней Арина Соболенко находилась в Минске, и "Главный эфир" не мог упустить возможности пообщаться с одной из самых популярных спортсменок страны прямо сейчас.

Говоря сегодня о взлете Арины, обязательно необходимо отправиться более чем на год назад. В ноябре 2017-го сборная Беларуси на равных сражалась в финале Кубка Федерации с командой США. Звезды Александры Саснович и Арины Соболенко зажигались именно в эти минуты. Кто присутствовал на том легендарном поединке, прекрасно это понимает.

К сожалению, мы проиграем. Но куда больше белорусов полюбят этот непредсказуемый и драматичный вид спорта. Подруги по национальной команде разъедутся по своим турнирам, и начнется восхождение каждой.

Сейчас Арина Соболенко в Минске нечасто. Теннисные турниры проходят по всему свету. Ближайшая серия, к примеру, в Австралии. Две недели в Минске - это не только работа над общефизической подготовкой (то есть без ракетки), это время, когда есть возможность оценить все то, что так неожиданно произошло.

За небольшой отрезок в Минске Арина успела многое. Побывала на вечерних телешоу - этот танец, к примеру, Соболенко станцевала по адресу Макаенка, 9.

Был в программе первой ракетки страны и мастер-класс для воспитанников СДЮШОР по теннису - именно там мы узнали очень интересную историю.

Особенной, конечно, здесь стоит встреча с Президентом Беларуси. По просьбе ведущей белорусской спортсменки Арину Соболенко принял Глава государства.

Александр Лукашенко поздравил Арину с успешным проведением прошедшего сезона и пожелал удачи в следующем.