13-летняя японская скейтбордистка выиграла золото Олимпиады-2020

21 комплект медалей разыграют сегодня на Олимпийских играх в Токио.Белорусские спортсмены на Олимпийских играх в Токио продолжают борьбу за награды. К сожалению, лидер женской сборной по теннису (третья ракетка мира) Арина Соболенко не смогла сломить сопротивление Доны Векич. Напряженнейшее противостояние продолжалось 2 часа и 38 минут. Как итог - 4:6, 6:3, 6:7.



Егор Герасимов, увы, также зачехлил ракетку во втором круге. Опытный итальянец Фабио Фоньини в сложном поединке смог вырвать победу, 6:4, 7:6. Сейчас в мужском одиночном разряде остается Илья Ивашко. Завтра он сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.



Рано утром мы следили за выступлением наших пловцов. Анастасия Шкурдай выступила в финале своей коронной дисциплины - стометровке баттерфляем. К сожалению, у нее только 8-й результат. Чуть позже в бассейне появился лидер мужской сборной Илья Шиманович. Он также занял 8-ю позицию в решающем заплыве на 100 метров брассом.



Неудачно сложился день и для боксера Виталия Бондаренко. Дебютант Игр уже на старте в категории до 75 килограммов уступил американцу Трою Айсли, 0:5. Завтра свой первый поединок в Токио в весе до 91 проведет Владислав Смягликов, а молодой Александр Радионов в категории 69 выступит уже во втором круге. Бои пройдут рано утром по белорусскому времени.



А сейчас интересный факт. На Олимпиаде, как и в жизни, нет ничего невозможного. 13-летняя японская скейтбордистка выиграла золото домашних Игр. Момидзи Нисия уже в столь юном возрасте окажется в олимпийской истории. Кстати, этот вид спорта именно в Токио впервые включен в программу Игр.





В медальном зачете сейчас лидирует сборная США. У американцев 14 медалей, из которых 7 высшей пробы. 11 наград у Японии (у хозяев также 7 золотых). Замыкают тройку китайцы.



