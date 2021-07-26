3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
13-летняя японская скейтбордистка выиграла золото Олимпиады-2020
21 комплект медалей разыграют сегодня на Олимпийских играх в Токио.Белорусские спортсмены на Олимпийских играх в Токио продолжают борьбу за награды. К сожалению, лидер женской сборной по теннису (третья ракетка мира) Арина Соболенко не смогла сломить сопротивление Доны Векич. Напряженнейшее противостояние продолжалось 2 часа и 38 минут. Как итог - 4:6, 6:3, 6:7.
Егор Герасимов, увы, также зачехлил ракетку во втором круге. Опытный итальянец Фабио Фоньини в сложном поединке смог вырвать победу, 6:4, 7:6. Сейчас в мужском одиночном разряде остается Илья Ивашко. Завтра он сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.
Рано утром мы следили за выступлением наших пловцов. Анастасия Шкурдай выступила в финале своей коронной дисциплины - стометровке баттерфляем. К сожалению, у нее только 8-й результат. Чуть позже в бассейне появился лидер мужской сборной Илья Шиманович. Он также занял 8-ю позицию в решающем заплыве на 100 метров брассом.
Неудачно сложился день и для боксера Виталия Бондаренко. Дебютант Игр уже на старте в категории до 75 килограммов уступил американцу Трою Айсли, 0:5. Завтра свой первый поединок в Токио в весе до 91 проведет Владислав Смягликов, а молодой Александр Радионов в категории 69 выступит уже во втором круге. Бои пройдут рано утром по белорусскому времени.
А сейчас интересный факт. На Олимпиаде, как и в жизни, нет ничего невозможного. 13-летняя японская скейтбордистка выиграла золото домашних Игр. Момидзи Нисия уже в столь юном возрасте окажется в олимпийской истории. Кстати, этот вид спорта именно в Токио впервые включен в программу Игр.
В медальном зачете сейчас лидирует сборная США. У американцев 14 медалей, из которых 7 высшей пробы. 11 наград у Японии (у хозяев также 7 золотых). Замыкают тройку китайцы.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов