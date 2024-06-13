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13 медалей в первый день Игр БРИКС завоевали белорусские спортсмены
В Казани завершился первый соревновательный день Спортивных игр стран БРИКС 2024 года, сообщаетБЕЛТА.
На старте мультиспортивного форума представители Беларуси завоевали одну золотую, семь серебряных и пять бронзовых медалей. Первой чемпионкой Игр из нашей страны стала штангистка Алина Щепанова, которая с суммой в 218 кг победила в категории до 59 килограммов. Бронзу в этом же весе завоевала еще одна белоруска - Юлия Гулина, а в категории до 73 кг у мужчин на третью ступень пьедестала поднялся Вадим Лихорад.
Наибольший "урожай" для Беларуси в первый день собрали самбисты. До финалов в своих категориях добрались четверо наших атлетов, но все в итоге потерпели поражения и получили серебро - это Владислав Бурдь (до 58 кг), Владислав Мардусевич (до 71 кг), Анфиса Копаева (до 50 кг) и Татьяна Мацко (до 59 кг). Бронзовую медаль в весе до 54 кг у девушек добавила Елена Купаво. В спортивной гимнастике бронзу в многоборье выиграли Егор Шарамков и Кира Магаревич.
В синхронном плавании вторые результаты в технической программе показали солистка Василина Хондошко и дуэт Анастасии Добровольской с Александрой Мирончик. Также серебро в соревнованиях акробатических групп взял белорусский октет в составе Анны Ковцун, Маргариты Кирилюк, Ксении Кулешовой, Яны Кудиной, Анастасии Добровольской, Яны Трацевской, Ксении Лебедевой и Валерии Волосач.
Во второй день Игр БРИКС 14 июня будут разыграны 40 комплектов наград в восьми видах спорта. Наши спортсмены выступят в соревнованиях по академической гребле, бадминтону, каратэ, настольному теннису, самбо, спортивной гимнастике, синхронному плаванию, теннису, тяжелой атлетике и ушу.
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