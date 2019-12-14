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13 место занимает женская сборная Беларуси по биатлону в эстафетной гонке

Наш квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Анны Сола и Ирины Кручинкиной уступил лидерам - Норвегии - более чем 3 минуты. В 16:45 - трансляция мужской гонки преследования. Там наших двое - Лобастов и Бочарников.

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