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13 мячей в двух стартовых матчах 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Накануне результативная ничья была зафиксирована на столичном стадионе по улице Маяковского. Футбольный клуб "Минск" дважды выходил вперед в матче с "Ислочью", но в итоге упустил преимущество на 92-й минуте. Дмитрий Комаровский реализовал пенальти - 3:3. Дубль в этой игре оформил полузащитник "горожан" Иван Бахар.

В другом противостоянии игрового дня, напомним, РЦОР-БГУ в Могилеве нанес поражение "Дняпро" - 4:3.

Сегодня и в воскресенье пройдут четыре поединка. "Беларусь 5" покажет два из них. БАТЭ на "Борисов-Арене" сразится с "Торпедо-БелАЗ". В Бресте ждут динамовское дерби.

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