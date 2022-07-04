13-й тур Высшей лиги по футболу завершится матчами в Могилеве и Жодино

Сегодня 13-й тур завершится двумя поединками, а "Беларусь 5" предлагает вашему вниманию большой футбольный вечер. В 17:50 - эфир встречи "Днепр" - "Минск". В 19:50 - игра "Торпедо-БелАЗ" и "Слуцка". По окончании в сетке вещания спортивного канала - обзор тура и проект "На грани фола".