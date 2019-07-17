Второй день Сбербанкиады в Минске! Сегодня определились победители отборочных групп соревнований по волейболу. В этом виде спорта заявлено 18 мужских и 14 женских команд. Среди фаворитов финала - белорусское подразделение Сбербанка. Мужская команда участвует в волейболе с 2010 года и за это время ни разу не осталась без медалей. В 12-м в Казани и вовсе стала лучшей. Потому дома волейболисты настроены решительно.



Полуфинал и финал соревнований по волейболу пройдут завтра. Напомним, 13-я летняя международная Сбербанкиада собрала в Минске более трех тысяч спортсменов и болельщиков. Медали разыграют в 12 видах - от классических шахмат до кроссфита.