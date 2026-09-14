14 сентября минское "Динамо" сыграет против ХК "Лада"

За первой победой в сезоне отправились хоккеисты минского "Динамо" в Тольятти, где 14 сентября сыграют с "Ладой".

Соперник на старте гладкого розыгрыша КХЛ потерпел четыре поражения, а зубры - три осечки в трех матчах, но в каждом набирали по баллу, поскольку основное время завершалось ничьей.

В прошлом сезоне белорусы одержали над "Ладой" две уверенные виктории.

Получится ли и в этом розыгрыше одолеть оппонента и порадовать родных болельщиков, узнаете из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 18:00.