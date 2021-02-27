146 дней до олимпийского старта. О подготовке белорусов к Играм и не только

146 дней остается до начала Олимпийских игр. Главный летний старт четырехлетия должен был пройти еще в прошлом году, но, как известно, из-за пандемии COVID-19 лучшие атлеты планеты соберутся в Токио только в грядущем июле. Яркого события ждем и мы, чтобы вместе болеть за наших спортсменов. На сегодняшний день у ребят 74 лицензии, но в профильном министерстве рассчитывают на 110-120. Прямо сейчас идет подготовка к отборочным стартам. Просчитано все до мелочей: созданы условия не только для успешной квалификации, но и для выступления непосредственно в Японии. О подготовке белорусов к Играм и не только сюжет Станислава Липского.





Как известно, в июле 2020-го должна была пройти Олимпиада,

. Локдауны, карантины, а в некоторых странах и вовсе комендантский час максимально усложнили атлетам подготовку к Играм, в Беларуси же спортсмены не остались один на один с проблемой - государство пришло на помощь.

"Стайки" в период пандемии - главная спортивная база подготовки белорусских атлетов

В период пандемии республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки" принял наших атлетов: здесь есть тренажерные залы, гостиницы, разумеется, банный комплекс - созданы все условия для подготовки в главному старту четырехлетия в Токио.Вот, к примеру, работают наши тяжелоатлетки - сборная здесь практически прописалась - не хватает только международных стартов. Но ситуация изменится уже в апреле: Москва примет континентальный форум.

Дарья Наумова, серебряный призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике:

"На данный момент готовимся к лицензионному старту - чемпионату Европы, где после будем готовиться целенаправленно к Олимпийским играм, Олимпиада - это самые важные соревнования для спортсмена, где спортсмены могут показать свои лучшие результаты и стать героем спорта".

Скромную

к таковым можно смело записывать уже сегодня - на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро тяжелоатлетка завоевала серебро, она - действующая чемпионка Европы, но главная цель - олимпийское золото, поэтому настрой на Токио, разумеется, боевой.Такой же подход у борца греко-римского стиля

из Борисова. 22-летний спортсмен в декабре в финале индивидуального Кубка мира 10:0 разгромил олимпийского чемпиона Рио Давита Чакветадзе из России. Подготовиться к этому старту помогли внутренние турниры - они не отменялись, а сборы федерация организовала во все тех же многофункциональных Стайках. Но, несмотря на такой успех, Кирилл еще себе не гарантировал поездку в Японию. Лицензии в борьбе не именные: чтобы выступить в Токио, нужно пройти внутреннюю конкуренцию.

А. Лукашенко о спорте: Надо давать результат, едем в Токио драться

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа

На данный момент у нашей страны 74 лицензии на Игры в Токио - в планах завоевать порядка 110-120 заветных пропусков на Олимпиаду. Ближайший отбор пройдет у борцов на квалификационном турнире в Венгрии. Соревнования стартуют уже 18 марта, а 25 марта в префектуре Фукусима должна стартовать эстафета олимпийского огня. Кстати, глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото сегодня заявила, что Олимпиада должна проходить со зрителями - этот вопрос будет обсуждаться 3 марта на онлайн-встрече МОК и представителей правительства Японии. До старта Олимпиады остается 146 дней.

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