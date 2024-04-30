14 команд в борьбе за чемпионский титул - финал соревнований по шахматам "Белая ладья" стартовал в Минске

Для самих детей это тот момент, когда они понимают, что это одни из первых для них соревнований, тот момент, когда они понимают, что они могут бороться на любом уровне, у них есть цель, чтобы расти и ехать дальше, развиваться и завоевывать медали для нашей страны и переходить в национальную команду.

Юрий Борсук, главный судья соревнований "Белая ладья"