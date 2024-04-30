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14 команд в борьбе за чемпионский титул - финал соревнований по шахматам "Белая ладья" стартовал в Минске
14 лучших команд страны (по 2 от каждой области и города Минска) сегодня вступили в борьбу за чемпионский титул в финальном этапе республиканских соревнований по шахматам на призы Президентского спортивного клуба "Белая ладья". На базе РЦОП по шахматам и шашкам проходят медальные состязания. Этот турнир уже девятый, главным призом в этом году станет поездка в оздоровительный комплекс "Сочи Парк Отель" в июне для участия в финальном этапе открытых Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций.
Для самих детей это тот момент, когда они понимают, что это одни из первых для них соревнований, тот момент, когда они понимают, что они могут бороться на любом уровне, у них есть цель, чтобы расти и ехать дальше, развиваться и завоевывать медали для нашей страны и переходить в национальную команду.
Я приехала сюда из города Бреста, представляю среднюю школу № 11, выиграла быстро. Рада, конечно, надеюсь, что мы победим и поедем в Сочи.
Такого рода соревнования - настоящий праздник для юных спортсменов. Это возможность не только поиграть в шахматы и завести новых знакомых, но и посетить значимые культурно-исторические места Беларуси в рамках экскурсии, запланированной организаторами, а для тренеров - открытие талантов. Белорусские шахматы помнят немало примеров ребят, которые начинали с "Белой ладьи", а сегодня они уже международные мастера, такие как Артем Стрибук или Денис Лазавик.
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