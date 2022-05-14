14 мая женская сборная по волейболу "Минчанка" может оформить чемпионство

Удастся ли клубу "Прибужье" продлить финальную серию чемпионата Беларуси по волейболу? В случае домашнего поражения в Бресте, сегодня золотые медали заберут девушки из "Минчанки". Две встречи в столице, напомним, остались за командой Станислава Саликова. Третья игра финального противостояния в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5" в 15:50.