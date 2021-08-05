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14-й день Олимпиады: Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в финал турнира по вольной борьбе
Радостные новости для белорусов из Токио - копилка нашей команды на Олимпийских играх завтра пополнится снова! Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в финал турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. А это значит, что борец обеспечил как минимум серебряную награду Игр в Токио. В 1/8 финала спортсмен одержал верх над кубинцем Жендри Гарзоном, а в следующем раунде и вовсе выбил одного из фаворитов в этом весе - американца Кайла Дейка, не оставив тому шансов - 11:0. В полуфинале же справился с итальянцем Франком Чамизо - 9:7 и в решающей схватке завтра сойдется с Заурбеком Сидаковым из России.
Олимпиада-2020: борьба
Очень близка к выходу в финал была и Ванесса Колодинская в категории до 53 кг. До последних секунд она вела 2:0 в схватке с китаянкой Пан Цяньюй, однако в самой концовке соперница сумела восстановить паритет и вырвать победу за счет последнего результативного действия. Колодинская же завтра будет спорить за бронзу Игр.
Борьба за олимпийское золото
Прямо сейчас готовимся болеть за Ирину Курочкину. Помним, что она пробилась в финал в женской борьбе (категория до 57 кг). В соперницах у белоруски хозяйка соревнований Каваи Рисака. Оппонентка - олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, но там она выступала в весе до 63 кг. В 15:15 начнется схватка за золото. Примечательно, что в 2016 году японка оставила с серебром нашу Марию Мамошук, победив в финале. Курочкина же попытается взять у грозной соперницы реванш.
Олимпиада-2020: гребля на байдарках и каноэ
Боролись белорусы за медали и рано утром по нашему времени - Олег Юреня и Никита Бориков выступили в финале байдарок-двоек на 1 000 метров. Белорусский экипаж занял итоговое седьмое место. В других видах наши атлеты пробиться в финал не смогли. В заездах байдарок-одиночек на 500 метров Ольга Худенко и Марина Литвинчук остановились на полуфинале, как и Елена Ноздрева, выступавшая на каноэ (дистанция 200 метров).
Олимпиада-2020: легкая атлетика
Не смогла оказаться на пьедестале и легкоатлетка Ирина Жук. В финале в прыжках с шестом она взяла высоту 4 метра 50 сантиметров со второй попытки, а планка на 20 сантиметров выше ей не покорилась. Таким образом белоруска завершила выступление с результатом 4,50 и еще с четырьмя атлетками разделит восьмое место соревнований.
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