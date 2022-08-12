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14-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует 12 августа
Двумя матчами сегодня стартует 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Стартовый матч в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". "Энергетик-БГУ" в Жодино готовится выйти на поле против местного "Торпедо-БелАЗ". "Студенты" не знают поражений уже на протяжении трех месяцев, беспроигрышная серия из восьми встреч. "Автозаводцы" же все еще не могут найти свою игру и пока далеки от пьедестала, куда планировали взобраться на старте сезона.
Прямую трансляцию этой встречи телеканал "Беларусь 5" начнет в 17:50, также в программе игрового дня противостояние "Неман" - "Слуцк".
Фото:pixabay.com
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