14-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует 12 августа

Двумя матчами сегодня стартует 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Стартовый матч в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". "Энергетик-БГУ" в Жодино готовится выйти на поле против местного "Торпедо-БелАЗ". "Студенты" не знают поражений уже на протяжении трех месяцев, беспроигрышная серия из восьми встреч. "Автозаводцы" же все еще не могут найти свою игру и пока далеки от пьедестала, куда планировали взобраться на старте сезона.



Прямую трансляцию этой встречи телеканал "Беларусь 5" начнет в 17:50, также в программе игрового дня противостояние "Неман" - "Слуцк".



Фото:pixabay.com

