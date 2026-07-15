15 июля в Минске стартует Кубок Беларуси по плаванию

Все звезды отечественного плавания вновь соберутся в Минске. В Бассейне международного стандарта 15 июля стартует Кубок Беларуси.

Зрители смогут увидеть в деле лидеров национальной команды - Илью Шимановича, Алину Змушко, Анастасию Шкурдай и Анастасию Кулешову.

Состязания пройдут на длинной воде - 50 м. Однако по результатам турнира будет сформирована делегация, которая в декабре поедет в Китай представлять страну на чемпионате планеты на короткой воде - 25 м.

World Aquatics одной из первых мировых федераций допустил белорусских ребят и девчат к соревнованиям под своей эгидой с национальной символикой.

В прямом эфире Кубок Беларуси по плаванию в полном объеме покажет телеканал "Беларусь 5", начало утренней сессии в 10:00.