15 июля в Минске стартует Кубок Беларуси по плаванию
Автор:Редакция news.by
Все звезды отечественного плавания вновь соберутся в Минске. В Бассейне международного стандарта 15 июля стартует Кубок Беларуси.
Зрители смогут увидеть в деле лидеров национальной команды - Илью Шимановича, Алину Змушко, Анастасию Шкурдай и Анастасию Кулешову.
Состязания пройдут на длинной воде - 50 м. Однако по результатам турнира будет сформирована делегация, которая в декабре поедет в Китай представлять страну на чемпионате планеты на короткой воде - 25 м.
World Aquatics одной из первых мировых федераций допустил белорусских ребят и девчат к соревнованиям под своей эгидой с национальной символикой.
В прямом эфире Кубок Беларуси по плаванию в полном объеме покажет телеканал "Беларусь 5", начало утренней сессии в 10:00.