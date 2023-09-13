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150 человек участвуют в отборочном этапе Республиканского командного турнира по борьбе "Лига храбрых" в Могилеве
Более 150 человек стали участниками отборочного этапа Республиканского командного турнира по борьбе "Лига храбрых" в Могилеве. Соревнования при поддержке Президентского спортивного клуба объединило юных борцов со всей Беларуси.
В Могилев приехали спортсмены 2008-2010 годов рождения. Состязания впервые объединило женскую, греко-римскую и вольную борьбу. Задача - вырастить чемпионов из перспективных спортсменов. И уже есть положительные примеры. Одна из участниц - Анастасия Комонова - является чемпионкой Европы по спортивной борьбе.
Отборочные этапы проходят во всех регионах. Самые талантливые юноши и девушки - по 10 представителей от каждой области - выступят в Минске.
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