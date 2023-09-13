150 человек участвуют в отборочном этапе Республиканского командного турнира по борьбе "Лига храбрых" в Могилеве

Более 150 человек стали участниками отборочного этапа Республиканского командного турнира по борьбе "Лига храбрых" в Могилеве. Соревнования при поддержке Президентского спортивного клуба объединило юных борцов со всей Беларуси.

В Могилев приехали спортсмены 2008-2010 годов рождения. Состязания впервые объединило женскую, греко-римскую и вольную борьбу. Задача - вырастить чемпионов из перспективных спортсменов. И уже есть положительные примеры. Одна из участниц - Анастасия Комонова - является чемпионкой Европы по спортивной борьбе.