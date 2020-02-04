15 февраля стартует продажа билетов на матч Лиги наций Грузия - Беларусь

На следующей неделе, 15 февраля, возьмет старт продажа билетов на важный матч для сборной Беларуси в плей-офф Лиги наций против Грузии, сообщает официальный сайт Белорусской федерации футбола. Поединок, напомним, состоится в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе. Победитель противостояния из одного матча дома 31 марта разыграет путевку в финальный турнир чемпионата Европы с сильнейшей командой из пары Македония - Косово.