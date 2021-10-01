1 октября исполняется 15 лет со дня создания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Со значимой датой коллектив поздравил Президент Беларуси. "У нашей страны славные традиции, сильная тренерская школа и яркие победы белорусских граций на самых престижных соревнованиях. В этом прекрасном виде спорта первой олимпийской чемпионкой из Беларуси стала Марина Лобач, а в Токио на пьедестал поднялась уже ее ученица Алина Горносько", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко выразил уверенность, что и впредь лучшие тренеры и специалисты центра будут готовить достойную смену нашим прославленным гимнасткам, воспитывать настоящих чемпионов и патриотов Родины.