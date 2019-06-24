15 медалей завоевали белорусские самбисты на II Европейских играх

Результат, который наши атлеты заслужили своими успехами за последние годы. Конкуренция в этом виде спорта растет с каждым годом, ведь вид спорта признан в прошлом году Международным олимпийским комитетом. И все сложнее удерживать одни из ведущих позиций в мире. Однако на домашних соревнованиях нашим атлетам это сделать удалось.

Андрей Козлов подводит итог. В первый из двух соревновательных дней у самбистов мы устали в приятном контексте считать награды наших атлетов. Сразу 7 белорусских спортсменов завоевали медали II Европейских игр на глазах родной поддержки. Дважды это была высшая ступень пьедестала.







На следующий же фактически на самом старте финальных схваток белорус Иван Анискевич в весе до 62 килограммов задал победный тон вслед за тем, как на 4 месте остановился Максим Красинский в весе до 52 килограммов. Ивану, несмотря на трудности, понадобился даже медицинский персонал, показал характер, вырвав победу. Для Степана Попова домашние соревнования получились как увлекательный фильм. Но фильм для зрителей, не для него самого. В четвертьфинале победитель I Европейских игр уступил. Но сквозь сито утешительного раунда добился права побороться в поединке за бронзу. И выиграл.