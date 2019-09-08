15 сентября состоится Минский полумарафон

К нему уже готовятся участники. Бег, как известно, занятие для всех и для каждого. Но благодаря Минскому полумарафону мы узнали, как это проявление здорового образа жизни может творчески вдохновлять его участников. Те, кто выходил на дистанцию главного белорусского забега, либо те, кто часто пользуется интернетом, заметили, что каждый сентябрь Минск становится местом притяжения даже мифологических персонажей.



Кого только не встречали на дистанции наши корреспонденты! И киногероев, и литературных персонажей, и клоунов… Каждый хотел стать ярче.



Наш спортивный репортер Андрей Козлов, который также вновь готовится к забегу года, пообщался с самой спортивной семьей, познакомился с дальними родственницами Электроника, отыскал в столице викингов и спартанцев и даже почувствовал на себе, как тяжело бежать сотруднику МЧС в полном обмундировании.



Атмосферный репортаж-анонс в "Главном эфире" (видео).