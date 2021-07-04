15-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится игрой "Динамо" против "Руха

В заключительном матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу телеканал "Беларусь 5" в 20:00 покажет брестское дерби - "Динамо" против "Руха". Перед этой встречей можно будет посмотреть за поединком "Динамо-Минск" - "Славия". Стартовый свисток в 18:00. Напомним, что в связи с участием в Еврокубках солигорский "Шахтер" сыграет матчи 15-го и 16-го тура позже.