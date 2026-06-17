17 июня определятся первые участники 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Первые участники 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу определятся уже 17 июня. В программе игрового дня будет три поединка с участием клубов, которые в июле будут представлять страну на евроарене.

Действующий обладатель трофея - борисовский БАТЭ - на выезде сыграет против "Молодечно".

Стартовый свисток прозвучит в 16:00, прямая трансляция будет доступна на "Беларусь 5".