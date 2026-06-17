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17 июня определятся первые участники 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
Автор:Редакция news.by
Первые участники 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу определятся уже 17 июня. В программе игрового дня будет три поединка с участием клубов, которые в июле будут представлять страну на евроарене.
Действующий обладатель трофея - борисовский БАТЭ - на выезде сыграет против "Молодечно".
Стартовый свисток прозвучит в 16:00, прямая трансляция будет доступна на "Беларусь 5".
Также на спортивном канале пройдет трансляция встречи между "Слуцком" и минским "Динамо", ее начало в 18:30. А в 18:00 на столичной арене РЦОП "Стайки" пройдет поединок "СКА-1938" - "МЛ Витебск".