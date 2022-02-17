17 февраля пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы по футболу

Вслед за Лигой чемпионов турнир возобновляет и Лига Европы. Сегодня пройдут восемь поединков 1/16 финала. Центральным матчем станет встреча, где "Барселона" примет "Наполи". Букмекеры не берутся однозначно назвать фаворита этого противостояния. Чем завершится эта встреча, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", которая начнется в 20:35. В 22:45 здесь же онлайн игрового дня.