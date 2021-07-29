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17 комплектов медалей в восьми видах спорта разыграли на Олимпиаде в Токио
17 комплектов медалей в восьми видах спорта разыграли сегодня на Олимпиаде в Токио. Белорусы выступили в шести дисциплинах. Порадовала Виктория Чайка.
Олимпийские игры: пулевая стрельба
В пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров белоруска успешно прошла первую часть квалификации. Соревнования на точность она завершила на 8-й позиции. Завтра рано утром попытается сохранить эту строку в стрельбе на скорость, так как именно 8 лучших спортсменок отберутся в финал, который также пройдет завтра.
Олимпийские игры: плавание
В "Акватик-центре" впервые в истории Олимпийских игр прошла смешанная комбинированная эстафета 4 по 100. Примечательно, что наша страна здесь также вошла в летопись Игр как участник дебютного старта. Сборная Беларуси в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича и двух юных Анастасий (Кулешовой и Шкурдай) в своем втором заплыве заняли восьмое место и итоговое двенадцатое, чего не хватило для выхода в финал.
Олимпийские игры: дзюдо
Дебютант Олимпийских игр Никита Свирид в турнире дзюдоистов в категории до 100 килограммов уступил атлету из Германии Карлу-Рихарду Фрею. Завтра за этим видом спорта следим с надеждой.
Титулованная Марина Слуцкая вступит в борьбу за медали. В первом своем поединке белоруска сразится с представительницей Тринидада и Тобаго Габриэлой Вуд.
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