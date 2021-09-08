17 наград уже в активе, 8 сентября определятся чемпионы еще в двух дисциплинах на Международный турнир по самбо в Минске

Сборная по самбо успешно завершила первый день Международного турнира на призы Президента Беларуси. Престижные соревнования принимает "Чижовка-Арена". Сегодня на ковер в спортивном самбо выйдут представители трех весовых категорий у мужчин и столько же у женщин. Также определятся чемпионы и призеры в четырех весах - в самбо боевом. Отметим, домашний турнир наш тренерский штаб расценивает как возможность подготовки к ноябрьскому чемпионату мира.