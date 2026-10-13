18 октября Беларусь примет участие во Всемирном женском хоккейном уик-энде

18 октября Беларусь присоединится к "Всемирному женскому хоккейному уик-энду". Проект Международной федерации хоккея пройдет в юбилейный 15-й раз.

Глава отечественной Федерации вида спорта Александр Богданович в эксклюзивном интервью "Первому информационному" заявил, что ожидается около 100 участниц.

Из регионов на "Минск-Арену" приедут 70 начинающих спортсменок. Будут и те, кто впервые примерит шлем и коньки. Всю необходимую экипировку предоставят организаторы.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Все девчонки, которые желают попробовать себя на коньках, провести шикарное время на "Минск-Арене", потому что мы делаем для них не только тренировочный момент, но и праздник. Мы дарим подарки, хоккеисты "Динамо" спускаются к девчонкам, чтобы показать какие-то элементарные упражнения, сфотографироваться с ними, посмотреть раздевалку нашей главной команды страны. Поэтому приходите, записывайтесь и принимайте участие".

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо оставить заявку на сайте федерации. 13 октября - заключительный этап регистрации. К участию приглашаются девочки 6-7 лет - это тот самый возраст, когда стоит отдавать ребенка в хоккейные секции.