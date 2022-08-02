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18 наград завоевали белорусские синхронистки на Играх дружбы в Казани
Белорусские синхронистки на Играх дружбы в Казани завоевали 18 наград. Наша страна выставила команды в трех разных возрастах - девушки, юниорки и сеньорки. Таким образом, белорусские девчата были заявлены в 18-ти видах программ. В совокупности русалки завоевали 16 наград серебряного достоинства. Еще медальную копилку пополнили 2 бронзы. Украшением турнира стало выступление дуэта Василины Хондошко и Дарьи Кулагиной. Тандем показал второй результат как в технической программе накануне, так и в произвольной сегодня. Таким образом, по международному зачету у команды Беларуси 2-е место. Всего же на соревнованиях боролись 145 синхронисток из 6 стран.
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