19-й тур белорусской Экстралиги стартует четырьмя матчами

Четырьмя матчами 2 ноября стартует 19-й тур регулярного сезона белорусской Экстралиги. Два поединка Белтелерадиокомпания покажет в прямом эфире.

Во встрече с "Лидой" на выезде солигорский "Шахтер" попытается прервать серию из двух поражений кряду. Рыцари же, наоборот, добыли три виктории подряд. В 17:50 прямая трансляция противостояния начнется на телеканале "Беларусь 5", а в 20:15 на спортивном канале следите за матчем между "Гомелем" и "Юностью".

Также в программе игрового дня встречи "Брест" - "Могилев" и "Неман" - "Авиатор".