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19 медалей завоевали белорусские паралимпийцы на чемпионате Европы по плаванию
19 медалей на чемпионате Европы по плаванию в Португалии завоевали белорусские паралимпийцы! Сегодня в том числе и съемочная группа АТН встречала триумфаторов в Национальном аэропорту Минск. В копилке команды 7 наград высшей пробы, 6 из которых примерил Игорь Бокий - 11-кратный чемпион Паралимпийских игр. Он плыл 7 дистанций и в каждом финале брал медаль. Также на высшую ступень пьедестала поднялся Дмитрий Салей. Еще у белорусов 3 серебряные и 9 бронзовых наград. Результаты в преддверии Паралимпийских игр в Токио впечатляют.
Сейчас у белорусов 10 лицензий в плавании на Паралимпийские игры и одно персональное приглашение - у Алексея Талая - на континентальном форуме он завоевал бронзу. Напомним, главный старт сезона пройдет в столице Японии с 24 августа по 5 сентября.
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