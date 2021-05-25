19 медалей завоевали белорусские паралимпийцы на чемпионате Европы по плаванию

19 медалей на чемпионате Европы по плаванию в Португалии завоевали белорусские паралимпийцы! Сегодня в том числе и съемочная группа АТН встречала триумфаторов в Национальном аэропорту Минск. В копилке команды 7 наград высшей пробы, 6 из которых примерил Игорь Бокий - 11-кратный чемпион Паралимпийских игр. Он плыл 7 дистанций и в каждом финале брал медаль. Также на высшую ступень пьедестала поднялся Дмитрий Салей. Еще у белорусов 3 серебряные и 9 бронзовых наград. Результаты в преддверии Паралимпийских игр в Токио впечатляют.