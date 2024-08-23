19-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует 23 августа

19-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует сегодня в Слуцке.

Местный одноименный клуб примет "Витебск". Хозяева одержали 5 побед подряд и поднялись в турнирной таблице на 8-е место - у них в активе 25 баллов. У витебчан же на 5 баллов больше и 5-я строчка в табеле.