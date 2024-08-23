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19-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует 23 августа
19-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует сегодня в Слуцке.
Местный одноименный клуб примет "Витебск". Хозяева одержали 5 побед подряд и поднялись в турнирной таблице на 8-е место - у них в активе 25 баллов. У витебчан же на 5 баллов больше и 5-я строчка в табеле.
В матче первого круга в апреле дружина Александра Павлова была сильнее (2:0).Сумеют ли "сахарники" взять реванш и продолжить свою победную серию, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5", начало в 17:55.
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