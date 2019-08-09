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19-й тур чемпионата Беларуси откроет поединок "Торпедо-БелАЗ" и "Славии" в Жодино

Обращаем внимание, что из-за занятости на еврокубковом фронте БАТЭ свой матч с "Энергетиком" проведет в воскресенье, а "Шахтер" с "Неманом" - в понедельник.

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