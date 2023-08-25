19-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует 25 августа

Напомним, северяне на данный момент находятся на 12-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. В то же время "горожане" занимают 9-ю строчку, заработав 18 баллов. Стартовый свисток встречи прозвучит в восемь вечера. Прямую трансляцию покажет телеканал "Беларусь 5".