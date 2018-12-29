1 января свою стартовую игру сезона проведет Виктория Азаренко

51-ая ракетка мира сыграет на турнире в новозеландском Окленде с призовым фондом 225 тысяч долларов. Белоруска померится силами с американкой Венус Уильямс, которая на данный момент в рейтинге 38-ая. 6 раз теннисистки играли друг против друга. 4 раза была сильнее Уильямс старшая.