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1 января свою стартовую игру сезона проведет Виктория Азаренко

51-ая ракетка мира сыграет на турнире в новозеландском Окленде с призовым фондом 225 тысяч долларов. Белоруска померится силами с американкой Венус Уильямс, которая на данный момент в рейтинге 38-ая. 6 раз теннисистки играли друг против друга. 4 раза была сильнее Уильямс старшая.

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