Как в Городке проходит первый этап Кубка Белорусской федерации биатлона?

Они уже сейчас выбрали свой путь в жизни и уверенно следуют заданным целям. И если даже не сложится в профессиональном спорте, то биатлон в детском возрасте развивает массу позитивных качеств, которые будут очень нужны во взрослой жизни. Это и характер, и желание становиться лучше каждый день, силы подниматься быстро после неудач, и быть уверенными в себе. Да и история вида спорта очень богата в нашей стране.

Лучшие среди лучших в совершенно разных возрастах открыли для себя очередной сезон Кубка Белорусской федерации биатлона. 1-й этап принимает Городок. Материал о связи поколений и о мечтах самых маленьких белорусских спортсменов - в "Главном эфире".



Вот так застать в родных краях одного из лучших атлетов современной Беларуси - большая репортерская удача и где-то даже мечта. Мы еще покажем в эфире "Беларусь 1" эти совершенно эксклюзивные кадры. Сейчас разговор о другом.



Наверняка, вы узнали Антона Смольского, который в этот непростой год завоевал олимпийскую медаль, совершил огромнейший прорыв в плане результатов, о личном вы знаете и так. Но не тратит и минуты на достигнутом, межсборье - это время тренировок в том числе.







Всегда хочется хотя бы раз в месяц посетить дом и вернуться в эти края, зарядиться энергией и вернуться на сборы. Антон Смольский, капитан сборной Беларуси по биатлону, серебряный призер Олимпийских игр - 2022



Антон знает наверняка, что такое труд с самого детства. В эти дни в Городке стартовал весь сезон и 1-й этап Кубка Белорусской федерации биатлона. И капитан национальной команды, у которого вопросов хотя бы спортивного характера просто тьма, вместе с Динарой Алимбековой не пропускал трансляции соревнований. Еще один повод сказать нашему спортсмену - браво.



А теперь давайте знакомиться ближе с другими, но не менее талантливыми, ведь спустя не так уж и много лет, если герои данного сюжета выстрелят, то этот материал в "Главном эфире" заиграет еще более яркими красками, хотя и здесь цветовая палитра на любой вкус. И это не фигура речи.



На Владиславе фиолетовая кепка и футболка. А это значит географическая принадлежность к Могилевской области. Девочка растет в Чаусах, где в разное время вырастали Сергей Новиков (а это серебро Ванкувера), Роман Елетнов и олимпийская чемпионка Динара Алимбекова. Особенно благодаря последней Чаусы с недавних пор- это отнюдь не группа Iowa при всем уважении. Когда говорим Чаусы, подразумеваем Алимбекова. И наоборот.







Там очень хорошо развивается биатлон. Построили лыжероллерную трассу. Я была на открытии, я тогда была маленькая. Я даже не представляла, что это за соревнования. А сейчас я выиграла гонку преследования. Я очень рада. Я умею терпеть, бежать и стрелять. Когда тяжело, когда уже все, ты можешь сдаться, но ты терпишь, до самого конца бежишь. Это самые главные качества спортсмена любого. Кайф биатлона - никогда не угадаешь, кто будет первый. Владислава Власова, победительница этапа Кубка Белорусской федерации биатлона



Цвет зеленый частенько в эти дни фигурировал на пьедестале Кубка Белорусской федерации биатлона. Это цвет Витебской области, а та, скажем, - гранд соревнований, ведь общий зачет в различных категориях выигрывает несколько лет.



А тут еще домашние стены. Аня, например, это она, в Городке и растет. Да и вообще основа женской национальной команды фактически полностью состоит из воспитанниц северного региона: Лещенко, Сола, Ковалевская и Кудаева. Запомните еще одну уроженку Витебского края.



Я живу в Городке, меня сюда записал мой папа. Я занимаюсь уже год, у меня очень хороший тренер. Ему огромное спасибо за то, что он меня всегда тоже поддерживает, приходит, тренирует меня, несмотря на слезы. Я хочу быть такой же, как Дарья Домрачева. Хочу попасть на Олимпийские игры. Занимать там первое место или какое-нибудь призовое. Анна Зариксон, призер этапа Кубка Белорусской федерации биатлона



Цвет желтый - Гомельский регион, где также сравнительно недавно открыта своя трасса. Отсюда сразу несколько больших талантов.



Ульяна Каморникова особенно на виду. Выделялась и ходом по дистанции, уверенностью на стрельбище,уверенностью во всем - попробуй такую сбей с пути.



Хотелось бы выступать на международных стартах, прославлять свою страну, свою родину, чтобы о ней знал весь мир. Я не жалею о том, что большую часть своего времени отдаю спорту. Мне очень нравится Динара Алимбекова, я за ней слежу в социальных сетях. Она вообще в принципе для меня является примером для подражания. Ульяна Каморникова, победительница этапа Кубка Белорусской федерации биатлона



Красный - это Гродно, где особенно сильна Новогрудская школа биатлона. Вот в сборной местных воспитанников давно не было.



Хочется стремиться к лучшему, хочется побывать в национальной команде. У меня по папиной линии родители, родственники - все спортсмены-лыжники. Павел Шешко, победитель этапа Кубка Белорусской федерации биатлона



Паша Шешко дважды на пьедестале, но там и другие юные биатлонисты в топе. Хотя за этим уже взрослым парнем последите внимательно. Каждый год, взрослея на глазах, он не покидает топовые позиции во всех гонках.



Минск и Минская область - синий и голубой. В этих местах сконцентрированы разные спортивные базы: Логойск, Раубичи, Плещеницы и другие. Вера Бородач только начинает пробовать себя в биатлоне, а Лена Кулак уже с определенным опытом, хотя, обратите внимание, насколько именно сейчас происходит спортивное становление, особенно в плане психологии. Лена победила, но волнение не может убрать уже после гонки.



Психологически тяжело, а так, когда уже стартанул, полегче, отпустило, хорошо. Кайф получаешь от этого. Я надежда белорусская. Елена Кулак, победительница этапа Кубка Белорусской федерации биатлона



Хочется быть такой же, как Дарья Домрачева. Сначала попасть на Олимпийские игры, а потом, если попаду, занять какое-то место. Подрасти надо, а потом, может быть, как Динара Алимбекова, а, может, даже и лучше. Вера Бородач, призер этапа Кубка Белорусской федерации биатлона



Брест - цвет оранжевый. Подиумные церемонии без представителя и этого региона не обошлись. Но тем нужно подтягиваться.



Цветовая палитра в Городке- лишь небольшая отличительная особенность для болельщиков. Здесь абсолютно все едины в главном. Вот в этом.



Беларусь маленькая страна, здесь много спортсменов, которые хотят и делают. Владислава Власова, победительница этапа Кубка Белорусской федерации биатлона

