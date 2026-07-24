20 комплектов наград разыграны в финальный день ЧБ по легкой атлетике

Главный внутренний старт сезона - чемпионат Беларуси - завершился для белорусских легкоатлетов на Национальном стадионе "Динамо".

В заключительный соревновательный день было разыграно 20 комплектов наград. На высшую ступень пьедестала в тройном прыжке поднялись Максим Нестеренко и Анастасия Дрозд. Дмитрий Савин финишировал первым в беге на 800 м. В прыжках в высоту лучшей стала Елизавета Валуева. Результат девушки - 1 м 94 см. И эти цифры вводят белоруску в топ-15 мирового рейтинга. Татьяна Холодович победила в метании копья.

Уже 4 августа белорусские легкоатлеты выйдут в Минске на заключительный и главный старт летнего сезона - Кубок страны.