20 февраля в Раубичах начнется чемпионат Европы по биатлону

Весь спектр эмоций предстоит испытать участникам и болельщикам главного старта зимнего сезона. Завтра в Раубичах начнется чемпионат Европы по биатлону и будет носить статус открытого. Более 30 стран выставили своих спортсменов. И их география выходит далеко за рамки старого континента. В Беларусь прибывают из привыкшей к холодам Северной Америки. Есть даже один бразилец! Раубичи преображаются на глазах - позади титаническая работа, чтобы в условиях оттепели обеспечить достойные условия проведения гонок и красивую телекартинку в эфире. Сегодня спортсмены провели официальные тренировки, пристрелялись и отметили сложную розу ветров в белорусском комплексе. Наш корреспондент Николай Стуло расспросил участников о предстартовых хлопотах и первых впечатлениях.

Неприметные кабины в стороне от биатлонного стадиона в условиях оттепели имеют важнейшее значение в профессиональном биатлоне. Здесь готовят лыжи к гонкам, и именно об этих парнях биатлонисты говорят в послематчевых интервью либо хорошо, либо плохо. Как попасть "в мазь" завтра, в среду - 20 февраля, когда с большего ясно, какой будет погода?

Оттепель днем в среду никуда не уйдет, говорят синоптики. А значит, трасса к концу индивидуальных гонок точно будет "разбита", и поэтому тренеры лучших своих спортсменов поставят в числе первых номеров. То есть, именно начало стартовых протоколов изнуряющих индивидуальных гонок ожидается звездным. Беларусь, Украина, Россия, Швеция привезли сильнейшие составы, у остальных звезды тоже будут присутствовать.

Беларусь, Украина, Россия, Швеция привезли сильнейшие составы

Сегодня биатлонисты пристреливались. Судя по флажкам, ветер доставит хлопот участникам. Тренерам приходится давать разные установки тем, кто одновременно стреляет, к примеру, на первой и 30-й установках. Что ж, тем интереснее будет борьба.

После реконструкции Раубичи активно двигаются к тому, чтобы в календаре мирового биатлона присутствовать на постоянной основе. Дорожная карта известна: начинать с малого, с молодежных соревнований, с фестивалей - таких, как "Гонка легенд", и дорасти до чемпионата мира. Наш спорткомплекс уже на середине пути. Сейчас чемпионат Европы, через несколько месяцев -летний чемпионат мира. Следом финальный этап Кубка IBU и, наконец, через три года у нас точно соберутся все сильнейшие на этап Кубка мира. Некоторые болельщики шутят, что уже приехали в 2022-й.

В пресс-центре сегодня пусто, ажиотаж был вчера и, нет сомнений, будет завтра. Этот чемпионат выбивается из общего ряда, говорят в Международном союзе биатлонистов.

Завтра - в будний день - две гонки во второй его половине. В

16:00

и

19:30

. Это значит, что они пройдут при искусственном освещении. По телевизору они смотрятся особенно эффектно, тем более что показывать биатлон будут две новые ПТС. Бригада Белтелерадиокомпании давно прописалась в Раубичах, вчера провела разведку боем на "Гонке легенд" и готова создавать телекартинку для всей Европы.

Как добраться и где припарковаться в Раубичах

В Раубичах обещают насыщенную развлекательную программу в эти дни, порадует общепит, не будет проблем с тем, как доехать. Внимательно прочитайте нашуинформацию.