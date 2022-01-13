20 игроков "Динамо-Минск" сдали положительные тесты на COVID-19

В список травмированных переведено 20 игроков минского "Динамо", сообщается на официальном сайте клуба. Все они сдали положительные тесты на коронавирус. Хоккеисты отправились на самоизоляцию. Также в списке сдавших положительные ПЦР-тесты оказались некоторые представители тренерского штаба и персонала "зубров".