20 июня на Играх БРИКС белорусские атлеты завоевали 6 наград высшего достоинства

20 июля на Играх стран БРИКС белорусские пловцы произвели невероятное впечатление на всех гостей казанского Дворца водных видов спорта.

Наши атлеты основным составом завоевали 6 наград высшего достоинства, одну из которых по итогам непредсказуемой комбинированной эстафеты. И столько же, 6 раз, звучал гимн нашей страны. Однако не только они радовали нас своими успехами. Медали есть в активе фехтовальщиков, борцов, а также в гребле на байдарках и каноэ. Пока мы продолжаем уверенно удерживать вторую позицию в общекомандном зачете, имея в своей копилке 34 золотых, 56 серебряных и 75 бронзовых наград.

Масса ярких и победных кадров в репортаже Андрея Козлова.

Продолжаем наше белорусское путешествие по Республике Татарстан. Начинаем с Центра волейбола в Казани, здесь соревнуются фехтовальщики, но есть в этом здании кое-что еще очень близкое нашему белорусскому сердцу.

Богатейшая история советского и российского волейбола, а мы были ее частью тогда, являемся и сейчас, отсчитывает 101 год. И даже сейчас наши клубы успешно интегрированы в популярную Суперлигу. "Минчанка" у девушек, солигорский "Шахтер" у мужчин. Не говоря уже о следующих примерах.

Понятно, что Екатерина Гамова - просто богиня волейбола, особенно здесь, в Центре волейбола в Казани. Но так или иначе белорусы в структуру этого клуба заглядывали. Во-первых, уроженец Витебска Денис Матвеев, который в составе казанского "Динамо" в тренерском штабе побеждал в Лиге чемпионов, т.е. был представителем, по сути, лучшего клуба мира на тот момент. Но кроме него были здесь еще белорусы. Например, уроженец Полоцка, великий мэтр волейбола Владимир Алекно, также олимпийский чемпион Лондона Александр Бутько.

В волейбольной арене соревновались фехтовальщики. Будут здесь и завтра. А мы перемещаемся на гребной канал.

Если есть рай на земле, то это Беларусь. Иначе как объяснить, как гармонично сочетается наша национальная музыка и песня с той красотой белорусского спорта, которая сегодня была в авангарде состязаний Игр стран БРИКС. А красота в совокупности со спортивным мастерством - непобедимая энергия.

Мы сегодня завоевали действительно важную медаль для нашей страны. Всем огромное спасибо за проведение этого масштабного международного старта, где мы можем исполнить свой гимн, держать свой флаг, ходить в национальной форме. Марина Литвинчук, чемпионка Игр стран БРИКС 2024 по гребле на байдарках и каноэ

Всего за 4 заезда у гребцов 8 медалей: 3 серебра, 4 бронзы и 1 золото. Кому-то в Беларуси совсем скоро достанется заветный здесь маскот и талисман Игр Бриксик.

Десерт дня - плавание. В бассейне первоклассного уровня, где проходила 11 лет тому назад Универсиада, а двумя годами позже такой популярный чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня же звезды большой величины, такие как Илья Шиманович, Алина Змушко, Анастасия Кулешова, Иван Шамшурин и Настя Шкурдай показали свой высокий белорусский класс. У всех названных золото в индивидуальных заплывах. Еще добавили золото и в смешанной эстафете.