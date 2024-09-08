20 тыс. человек, 3 дистанции - как прошел полумарафон в Минске

Главное спортивное событие Минска. Ярко, грандиозно и на большой скорости промчался Минский полумарафон. 20 тыс. человек, 3 дистанции - эстафеты, семейные забеги. Праздник собрал фанатов спорта со всей Беларуси и из-за рубежа. Подробности в репортаже Максима Кембеля.

Событие, которого мы ждали целый год. Огромное количество тренировок, плодотворная подготовка и, наконец, кульминация. Минский полумарафон в очередной раз собрал под свои знамена тысячи фанатов бега. Пристегните, скорость будет высокой.

5, 10, 21 км и самый милый долгожданный семейный забег - программа Минского полумарафона - 2024.

"Первый раз вообще бегу на соревнованиях. До этого тренировался на стадионе с командой своей. Очень понравилось, если честно. На всех участках поддержка была", - поделился участник полумарафона.

Активностей было так много, что порой голова кружилась. Например, локация Президентского спортивного клуба стала местом притяжения сотен человек.

Одна из целей Президентского спортивного клуба - популяризация массовых видов спорта, здорового образа жизни. И сегодняшняя площадка была как раз на самом крутом мероприятии в Республике Беларусь. И это коллаборация общественных объединений, чтобы развивать тот или иной вид спорта. Но в целом мы развиваем любовь к спорту. Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба

Такая популярность объясняется очень просто. Кто-то смог не пешком уйти со спортивного праздника, а уехать на новеньком велосипеде.

"Я в шоке, потому что я никак не ожидала выиграть, но безумно рада. Использовать буду, наверное, после работы, своего рода релакс", - отметила участница полумарафона.

Семейный забег стал настоящим украшением Минского полумарафона. Его генеральным партнером выступил Белагропромбанк, который представил свою локацию. Здесь были игры, викторины, конечно, подарки и сувениры.

Спорт давно стал образом жизни Белагропромбанка. И сегодня полумарафон, семейный забег, стал таким мероприятием, к которому присоединились сотрудники Белагропромбанка. Мы стали одной большой командой. Ольга Леченкова, пресс-секретарь ОАО "Белагропромбанк"