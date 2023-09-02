20-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится тремя матчами 2 сентября

Тремя матчами 2 сентября продолжится 20-й тур чемпионата Беларуси. Так, футбольные выходные стартуют с игры в Гродно, где "Неман" примет дома "Минск". Начало встречи в 15:00. Прямую трансляцию покажет "Беларусь 5".