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20-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится тремя матчами 2 сентября

Тремя матчами 2 сентября продолжится 20-й тур чемпионата Беларуси. Так, футбольные выходные стартуют с игры в Гродно, где "Неман" примет дома "Минск". Начало встречи в 15:00. Прямую трансляцию покажет "Беларусь 5".

Затем новоплоцкий "Нафтан" в 17:00 поспорит со столичным "Динамо". А в 19 часов "Славия" дома примет "Белшину".

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