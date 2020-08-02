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20-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится тремя встречами

Главный матч дня пройдет в Жодино. "Торпедо" примет соседей из Борисова - вице-чемпиона страны БАТЭ. Стартовый свисток прозвучит в 16:00. Брестский "Рух" будет гостить в Минске, а "Энергетик-БГУ" - в Городее, где рассчитывает прервать серию из трех поражений.


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