21 августа БАТЭ примет ПСВ из Эйндховена

21 августа в 22:00 БАТЭ примет "ПСВ Эйндховен" в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 29 августа, сообщает пресс-служба борисовчан. Накануне желто-синие сыграли вничью с "Карабахом" 1:1 и по сумме двух игр вышли в следующий раунд турнира. Алексей Бага стал шестым белорусским тренером, кто сумел вывести свою команду в групповую стадию Еврокубков.