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21 августа БАТЭ примет ПСВ из Эйндховена

21 августа в 22:00 БАТЭ примет "ПСВ Эйндховен" в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 29 августа, сообщает пресс-служба борисовчан. Накануне желто-синие сыграли вничью с "Карабахом" 1:1 и по сумме двух игр вышли в следующий раунд турнира. Алексей Бага стал шестым белорусским тренером, кто сумел вывести свою команду в групповую стадию Еврокубков.

Напомним, в случае поражения по сумме двух игр от ПСВ БАТЭ сыграет в групповой стадии Лиги Европы.

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