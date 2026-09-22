22 сентября пройдут 4 встречи в рамках 5-го тура хоккейной Экстралиги
Автор:Редакция news.by
Четырьмя встречами 22 сентября продолжится 5-й тур хоккейной Экстралиги.
"Брест" после двух побед кряду готовится принимать "Гомель". Оба клуба набрали по 6 очков, а "рыси", отметим, пока не проигрывали в основное время и набирали баллы в каждом поединке. Как сложится матч, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5", начало в 17:50.
Следом на спортивном канале следите за противостоянием "Неман" - "Динамо-Молодечно". У красно-черных пока в активе всего три пункта, у "зубров" - пять. Также в программе игрового дня "Витебск" - "Локомотив" и "Лида" - "Химик".