220 часов олимпийских трансляций на 4 каналах БТ: "Дневники Игр", новости, программы

Это первые зимние Игры, которые проводит Китай за 100 лет. И мы не можем попасть на стадион, чтобы увидеть все своими глазами. Это немного прискорбно. Но я также понимаю, что в такой ситуации страна должна принять некоторые меры по профилактике пандемии. Мы это понимаем.

Чун Лин, жительница Пекина