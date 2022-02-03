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220 часов олимпийских трансляций на 4 каналах БТ: "Дневники Игр", новости, программы
В Пекин уже прибыла большая делегация Белтелерадиокомпании. Кристина Камыш продолжит.
Спустя почти 13 часов дороги - на месте.
220 часов олимпийских трансляций на 4 каналах Белтелерадиокомпании. "Дневники Игр", выпуски новостей и программы "Панорама". Таков фронт работы журналистов. Главный зимний старт уже завтра и Пекин замер в ожидании.
Я действительно с нетерпением жду зимних Игр. Мы специально приехали к "Птичьему гнезду", чтобы прочувствовать атмосферу Олимпиады. Мы приглашаем людей со всего мира посетить Пекин.
Из-за коронавирусных ограничений жители Китая могут соприкоснуться с Олимпиадой только в таких фотозонах.
Это первые зимние Игры, которые проводит Китай за 100 лет. И мы не можем попасть на стадион, чтобы увидеть все своими глазами. Это немного прискорбно. Но я также понимаю, что в такой ситуации страна должна принять некоторые меры по профилактике пандемии. Мы это понимаем.
За полторы недели было выявлено почти 300 случаев заражения коронавирусом. Среди тех, кто прилетел накануне, 55 заболевших. 29 человек сдали положительный тест в аэропорту, а еще 26 - в "пузыре", в котором проживают все участники Игр.
Конечно, борьба с COVID-19 по-прежнему стоит на первом месте в нашей повестке дня. Мы принимаем эффективные меры, все находится под контролем. Без безопасности не было бы никаких Игр. Поэтому мы позаботимся о том, чтобы здоровье и безопасность всех участников были нашим главным приоритетом.
Что касается людей, которые находятся в олимпийском "пузыре", то здесь далеко никто не планирует, максимум на день грядущий. Ведь неизвестно, какие новости придут из лаборатории. Многим приходится сдавать ПЦР-тесты дважды в день.
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