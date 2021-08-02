22 комплекта медалей в десяти видах спорта разыгрывают сегодня на Олимпийских играх в Токио

22 комплекта медалей в десяти видах спорта сегодня разыгрывают на Олимпиаде в Токио. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений место на пьедестале пытался отстоять Юрий Щербацевич. После стрельбы сидя и лежа он шел в лидерах и вполне мог рассчитывать на медаль, но в положении стоя все сложилась не так удачно, как хотел бы атлет. Итоговое 7-е место в финале.

Олимпийские игры: борьба

Василиса Марзалюк также могла рассчитывать на медаль Игр - бронзовую. В соревнованиях по борьбе в категории до 76 кг белоруска в утешительной схватке встречалась с китаянкой Чжоу Цянь и шагнуть дальше не сумела, уступив 1:2.

Олимпийские игры: гребля на байдарках и каноэ

Стартовали в Токио сегодня и наши прославленные гребцы. Олег Юреня уже пробился в полуфинал в заездах мужских байдарок-одиночек. У женщин на байдарке-двойке на 500 метрах Марина Литвинчук и Ольга Худенко также готовятся к этой стадии.

Олимпийские игры: легкая атлетика

Неудачно складывается день для наших легкоатлетов. Серебряный призер Игр в Рио, капитан нашей олимпийской сборной Иван Тихон не смог пробиться в финал на этот раз. Завершили на стадии квалификации турнир в метании молота также Глеб Дударев и Юрий Васильченко.

Продолжает борьбу в квалификации в прыжках с шестом Ирина Жук. Наша легкоатлетка без труда смогла взять планку в 4 метра 40 сантиметров. Правда, прыгнуть на 4.55 с первого раза ей не удалось. В данный момент соревнования приостановлены из-за дождя.