22 комплекта наград сегодня будет разыграно на молодежном чемпионате Европы по академической гребле

Континентальный форум среди спортсменов до 23 лет принимает Брест. В первый день соревнований состоялись предварительные заезды, по итогам которых белорусы пробились в финалы в 11 видах программы. Прямая трансляция из Бреста начнется в 11:30 на "Беларусь 5".